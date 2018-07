Política "Sou candidato do PDT e represento outra ideia de País", diz Ciro Gomes Ciro rebateu declaração de Fernando Haddad de que ele não teria colocado sua candidatura à presidência se Lula estivesse solto

O candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) participou neste domingo do fórum Conhecer sobre ciência e tecnologia e comentou a declaração do ex-prefeito e coordenador do programa de governo do PT, Fernando Haddad, sobre as candidaturas de esquerda. Haddad disse mais cedo, no mesmo evento: "Se Lula fosse candidato eu, realmente, tenho dúvidas que Ciro, Boulos e Ma...