Política Solidariedade aciona STF para derrubar votação aberta para presidência do Senado Partido recorreu de decisão monocrática do ministro Marco Aurélio

O partido Solidariedade recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar a decisão monocrática (individual) do ministro Marco Aurélio Mello, que decidiu que a votação para a eleição do novo presidente do Senado deve ser com voto aberto. A eleição está marcada para 1º de fevereiro. O Solidariedade apontou que a decisão de Marco Aurélio deve ser suspensa "a...