Política Sociedade não pode tolerar agressões contra as mulheres, afirma Temer Neste domingo (25), é celebrado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres

Por ocasião do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, lembrado hoje (25), o presidente Michel Temer disse, em sua conta no Twitter, que a sociedade não pode tolerar agressões contra as mulheres. “Que este 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, nos alerte ainda mais para essa causa que é de cada um de nós”, escreveu. Em sua po...