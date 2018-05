Política Sobrinho de Jovair deve ir para lista da Interpol Alvo de mandado de prisão preventiva, Leonardo Arantes está em Londres a serviço do Ministério do Trabalho

Alvo de mandado de prisão preventiva na Operação Registro Espúrio, o secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Leonardo Arantes, deve ser incluído pela Polícia Federal (PF) na lista da Interpol. O sobrinho do deputado federal Jovair Arantes é suspeito de participação em esquema de fraudes em registros sindicais na pasta, mas está em missão oficial em Londres e, p...