Política Situação de Bolsonaro exigiu 'verdadeira obra de arte' em cirurgia, diz porta-voz O procedimento durou cerca de nove horas e foi concluído com êxito

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, afirmou nesta segunda-feira, 28, que a situação do presidente Jair Bolsonaro, em função das duas cirurgias as quais foi submetido após ser esfaqueado em campanha eleitoral, exigiu dos médicos uma "verdadeira obra de arte" para a retirada da bolsa de colostomia. O procedimento durou cerca de nove hor...