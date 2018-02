Sistema de propina pagou terreno de Instituto, diz perícia

A perícia do sistema de propina da Odebrecht identificou pagamentos da empreiteira, no Brasil e no exterior, para a compra do terreno do Instituto Lula. Os documentos comprovam as declarações do empresário Marcelo Odebrecht que, em delação premiada, afirmou ter combinado com o presidente do Instituto, Paulo Okamotto, e o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-pre...