Política Sistema de inteligência foi 'derretido' por Dilma, diz General Heleno O novo titular do GSI afirmou que o governo de Jair Bolsonaro terá um "trabalho penoso" pela frente

Ao assumir nesta quarta-feira, 2, o cargo de ministro-chefe do Gabinete Institucional (GSI), o general Augusto Heleno disse que a ex-presidente Dilma Rousseff, cassada após um processo de impeachment, em 2016, destruiu o sistema de inteligência no País. O novo titular do GSI afirmou, ainda, que o governo de Jair Bolsonaro terá um "trabalho penoso" pela frente. "Esse s...