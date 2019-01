Política Sindipúblico cobra medidas de combate à corrupção na Secima Em nota, o sindicato rebate críticas do governador Ronaldo Caiado quanto a serviços prestados na pasta

O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás (Sindipúblico) divulgou nota, nesta segunda-feira (14), cobrando medidas de combate à corrupção dentro da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Cidades, Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos (Secima) no âmbito do licenciamento ambiental. O pedido foi feito após o governador dizer, em entrevista a...