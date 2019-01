Política Sindifisco propõe aumentar para 20 anos idade mínima dos carros para isenção do IPVA A proposta apresentada pelo Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás (Sindifisco) busca aumentar a arrecadação no Estado

Aumentar de 15 para 20 anos a idade mínima para isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma das propostas do Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás (Sindifisco) para aumentar a arrecadação no Estado. A isenção do tributo já chegou a vigorar para carros a partir de 10 anos, mas depois a idade mínima foi ampliada para 15 a...