Política Sindicato dos advogados emite nota de repúdio ao panfleto da Asmego Asmego usou as redes sociais nesta sexta-feira (27) para defender licença-prêmio para magistrados e a Saeg respondeu

O Sindicato dos Advogados do Estado de Goiás (Saeg) divulgou nota na tarde desta sexta-feira (27) em repúdio a um panfleto de autoria da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), “que atacou a advocacia” e defendeu o benefício da licença-prêmio aos juízes goianos. O ato gerou polêmica. No panfleto, que foi compartilhado nas redes sociais, a Asmego afirma...