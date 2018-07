Política Sindicato dos advogados aciona CNJ contra licença-prêmio para juízes goianos Projeto de lei do TJ-GO, que deverá ser analisada pela Assembleia Legislativa, prevê a licença de três meses a cada cinco anos trabalhados e ainda o pagamento retroativo do benefício

O Sindicato dos Advogados do Estado de Goiás (Saeg) informou que ajuizou nesta quarta-feira (25), no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), um procedimento de controle administrativo, com pedido de liminar, contra o ato administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) que aprovou projeto que institui a licença-prêmio para os magistrados do Estado, alegando o...