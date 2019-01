Política Silvio Fernandes é nomeado presidente do Ipasgo Médico anestesista deixou a presidência do GoiâniaPrev para assumir o novo cargo

O médico anestesista Silvio Fernandes teve sua nomeação como presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) publicada nesta quinta-feira (10). De acordo com a coluna Giro, Silvio foi convidado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), de quem é próximo e também filiado ao mesmo partido. Silvio deixou o comando do GoianiaPrev e j...