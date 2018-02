Siglas criam “carimbo” fake news

Partidos e pré-candidatos à corrida presidencial criaram “carimbos” de fake news para classificar o que chamam de notícias falsas ou ataques pessoais. Os nomes mais cotados para a disputa eleitoral já têm em seus respectivos sites ou páginas do Facebook seções para desmentidos, mas, nem sempre, o foco é exclusivamente informações comprovadamente falsas. No site do deputado ...