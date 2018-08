Política Sete terão ‘tempo de Enéas’ na TV Candidatos a presidente terão menos de 15 segundos para pedir votos em cada bloco do horário eleitoral fixo; juntos, PSDB, PT e MDB terão em torno de 85% do tempo de propaganda

A eleição presidencial terá sete candidatos com “padrão Enéas” de propaganda, ou seja, com menos de 15 segundos para pedir votos em cada bloco do horário eleitoral fixo. Um deles é o deputado Jair Bolsonaro (PSL), líder nas pesquisas no cenário em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado e preso na Operação Lava Jato, não é incluído.Também estão nessa s...