Política Servidores lotam galerias da Câmara Municipal contra reforma do IPSM Projeto de Lei do Paço Municipal está na pauta de votação desta quinta-feira (6)

Servidores municipais e respectivos representantes sindicais lotam as galerias da Câmara Municipal de Goiânia nesta quinta-feira (6) para acompanhar a votação do projeto de reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (IPSM) que, entre outras medidas, estabelece o aumento da alíquota de contribuição de 11% para 14%. &nb...