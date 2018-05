Política Servidores do Trabalho já foram denunciados por fraudes em registros sindicais Na operação, foram alvos de busca e apreensão os deputados Jovair Arantes (PTB-GO), Paulinho da Força (Solidariedade-SP) e Wilson Filho (PTB-PB), bem como o ex-deputado e presidente nacional do PTB Roberto Jefferson

A atuação do núcleo administrativo do esquema criminoso investigado na Operação Registro Espúrio, que consistiu em irregularidades praticadas por servidores do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no processo de análise, concessão e publicação de registros sindicais, foi denunciada em julho do ano passado em uma ação civil de improbidade administrativa apresentada p...