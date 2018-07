Política Servidores do Ministério do Trabalho são presos por fraudes em concessão seguro Foram autorizados 25 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão preventiva, nas cidades de Caxias do Sul (RS), Belém (PA), além de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Almeirim (AP)

