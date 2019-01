Política Servidores do Estado de Goiás marcam assembleia para a próxima segunda-feira A decisão foi tomada durante reunião do Fórum em Defesa dos Servidores e Serviços Públicos do Estado de Goiás, na manhã desta sexta-feira (11)

O Fórum em Defesa dos Servidores e Serviços Públicos do Estado de Goiás realizou reunião na manhã desta sexta-feira (11), na sede da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás (Adpego), oportunidade em que os membros decidiram realizar assembleia na próxima segunda-feira, às 15h, em frente à sede da Secretaria da Fazenda (Sefaz), localizada no setor N...