Servidores da Secretaria do Trabalho recebem salário de dezembro

O governo de Goiás efetuou o pagamento do salário atrasado de dezembro de 233 servidores da Secretaria do Trabalho do Estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás (Segplan), os vencimentos foram quitados com verba do extinto Ministério do Trabalho, que é destinada exclusivamente para a área. Os salários pagos somam R$ 1.002.938,96. Com isso, ...