Política Servidor do MEC assume responsabilidade por mudança em edital e diz que foi 'erro operacional' Coordenador do FNDE assinou documento em que afirma ser responsável pelas alterações no edital de livros didáticos; ele diz que mudanças foram feitas a partir de versão antiga do edital

Um servidor do Ministério da Educação (MEC) assinou nesta quinta-feira, 10, documento em que afirma que as alterações no edital dos livros didáticos de 2020 ocorreram por "erro operacional" da área que coordenada dentro da pasta. Estêvão Perpétuo Martins é coordenador de Habilitação e Registro do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (...