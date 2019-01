Política Serviços na Juceg param e impedem abertura de novas empresas em Goiás Não é possível, hoje, abrir uma empresa em Goiás; sem diretores e com exonerações, órgão funciona somente de forma parcial

Sem diretoria e parte do quadro de funcionários desde o início da administração de Ronaldo Caiado (DEM), a Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) está com parte dos serviços paralisados. A situação impossibilita, por exemplo, a abertura de novas empresas no Estado.De acordo com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás (CRC-GO), Range...