O senador Ronaldo Caiado (DEM) será eleito governador de Goiás hoje em primeiro turno e o governador José Eliton (PSDB) deve ficar em terceiro lugar na disputa, aponta a sétima e última rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, realizada de 3 a 6 de outubro. Caiado tem 45,8% das intenções de voto, contra 11,9% do deputado federal Daniel Vilela (MDB) e 7,6% de José Eliton, em empate técnico com Kátia Maria (PT), que alcança 5,9%.

Considerando os votos válidos - com exclusão brancos e nulos e indecisos -, o candidato do DEM tem 63,2%. Daniel tem 16,4% e Eliton, 10,5%. São necessários 50% dos votos válidos mais um para as eleições terminarem hoje.

O novo levantamento é o primeiro em que Daniel aparece em segundo lugar, à frente de Eliton. A diferença entre eles é de 4,3 pontos porcentuais, enquanto a margem de erro é de 3,5 pontos para mais ou para menos.

A nova rodada da Serpes mostra o impacto negativo para o grupo governista da Operação Cash Delivery, deflagrada no dia 28 de setembro pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF), que prendeu - primeiro temporariamente e depois preventivamente - um dos coordenadores da campanha do tucano, Jayme Rincón, ex-presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), e fez buscas em endereços do ex-governador Marconi Perillo (ambos do PSDB), candidato ao Senado. Jayme conseguiu um habeas corpus anteontem, mas as investigações ainda seguem.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada há uma semana, Caiado cresceu 3,9 pontos porcentuais. Daniel oscilou 1,8 ponto para cima e Eliton perdeu 3 pontos. Kátia apresentou variação positiva de 2,2 pontos porcentuais.

Nas sete rodadas da pesquisa Serpes, o quadro se manteve praticamente o mesmo, com a maioria das variações dentro da margem de erro. Desde a primeira, divulgada em abril, o senador aparece com cerca de 40%. Na véspera das eleições, ele alcançou o maior índice e Eliton o segundo menor - só havia registrado porcentual pior no primeiro levantamento, de 10 de abril, quando tinha 6,7%.

Nesta nova rodada, os professores Weslei Garcia (PSOL), Marcelo Lira (PCO) e Alda Lúcia (PCO) têm 0,9%, 0,4% e 0,1%, respectivamente. Votos nulos somam 13,2%. O índice de indecisos na pesquisa estimulada - quando a cartela com os nomes dos sete candidatos é apresentada ao eleitor - é de 14,2%, com queda de 4,5 pontos porcentuais em relação a uma semana atrás.

Foram ouvidos 801 eleitores, em 32 municípios goianos, até o fim da manhã de ontem.

O porcentual que indica vitória em primeiro turno de Caiado praticamente não se alterou em todas as rodadas - variou de 60% a 62,1% e chega a 63%.