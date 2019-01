Política ‘Seria um vexame’, diz Lula sobre encontro com a família no quartel Segundo o advogado do ex-presidente, após decisão do ministro Toffoli, petista 'disse claramente' que seria um desrespeito

O advogado Manoel Caetano Ferreira, que compõe a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o petista considerou ‘um vexame’ a possibilidade de se encontrar com seus parentes ’em um quartel’ após o velório de seu irmão, Genival Inácio da Silva, o Vavá, falecido nesta terça-feira, 29. O defensor conversou com jornalistas após o enterro de Vavá. Nesta quarta...