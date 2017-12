Sergio Moro diz que não recebeu dinheiro para palestra na Petrobras

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediram afastamento do juiz federal Sergio Moro, responsável pelas decisões em primeira instância da operação Lava Jato no Paraná, porque ele seria suspeito para julgar os processos contra Lula, já que teria orientado a Petrobras, parte interessada em três ações que correm contra o petista em Curitiba. Porém, Moro negou nesta quinta-feira (14), o pedido feito pela defesa.

O magistrado e Marcelo Bretas ministraram palestras no último dia 8 de dezembro, durante o "4º Evento Anual Petrobras em Compliance", na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro.

Para os advogados do ex-presidente, mesmo que o nome de Lula não tenha sido dito, o juiz falou várias vezes sobre compliance que referem-se às acusações do MP contra o petista nas ações penais.

Sergio Moro informou que a sua atuação "não gira exclusivamente em torno" do ex-presidente Lula e que não houve aconselhamento jurídico sobre a forma ou o conteúdo da atuação da Petrobras nas diversas ações penais da qual faz parte na Justiça Federal do Paraná.

De acordo com o juiz, a palestra teve como base casos já julgados na Lava Jato e afirmou que existem mais de 30 ações penais julgadas e que era possível tirar lições para prevenir e identificar novos casos de corrupção.

O magistrado ainda pediu que o caso fosse analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o responsável pelas decisões da Lava Jato em segunda instância.

Petrobras

Sergio Moro esclareceu que não recebeu nenhuma recompensa para participar da palestra, e que a Petrobras apenas custeou parte de sua estadia no Rio de Janeiro.

"A participação do ora julgador no evento não foi remunerada, sendo apenas pagas diretamente pela Petrobras as despesas de deslocamento e de uma diária de hotel em quarto comum, como é de praxe para convidados de outras localidades. Assim, não houve cobrança de qualquer valor pelo julgador", afirmou.

O juiz contou também que aceitou participar do evento porque acreditou que poderia contribuir com sugestões para melhorar o sistema de compliance da estatal.