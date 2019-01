Política Sergio Moro acompanhará Bolsonaro em Fórum de Davos Governo tenta melhorar imagem do Brasil no exterior

O ministro da Justiça, Sergio Moro, vai acompanhar o presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial de Davos, como estratégia do governo para tentar melhorar a imagem do Brasil no exterior. O evento ocorrerá entre os dias 22 e 25 de janeiro, na Suíça, e reunirá autoridades do G20 e de outros países, com o tema "Globalização 4.0: Moldando uma arquitetura global...