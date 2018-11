Política Ser militar não é um problema, diz general

O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, escolhido pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Governo, disse que o fato de ser um militar “não é problema” para assumir uma função que tem entre as atribuições a condução do relacionamento do governo federal com o Congresso Nacional e com os partidos pol...