Sepúlveda fala em perseguição

Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence disse ontem que ainda vai avaliar a estratégia para a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas adiantou que não é seu estilo ser agressivo. Criminalista, considerado um dos maiores especialistas em processo penal do Brasil, Sepúlveda disse ainda que a situação do petista é uma perseguição. “É ...