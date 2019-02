Política Senadores protocolam pedido de CPI sobre rompimento de barragem Requerimento foi entregue com 44 assinaturas, 17 a mais que o mínimo exigido

Um pedido de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar as causas do rompimento da barragem de Brumadinho (MG) foi protocolado na manhã desta quinta-feira (7) no Senado Federal. O requerimento foi entregue à Mesa Diretora da Casa pelos senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Carlos Viana (PSD-MG). O texto conta com 44 assinaturas, 17 a mais que o míni...