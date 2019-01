Política Senadores por Goiás definem voto Dos três novatos, dois já têm candidatos definidos; apenas Jorge Kajuru se diz indeciso

Novatos no Senado Federal, os três eleitos por Goiás participarão, no dia 1º de fevereiro, da sua primeira votação para a Presidência da Casa e, a duas semanas do pleito, afirmam já ter conversado com vários dos cotados. Ao POPULAR, dois deles, Vanderlan Cardoso (PP) e Luiz Carlos do Carmo (MDB), disseram ter definido seus votos.Quem segue indeciso é Jorge Kajuru (PSB...