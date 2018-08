Política Senadores com mandato até 2023 entram na disputa para governador Para o analista político do Diap, Antônio Augusto de Queiroz, entre as razões para as candidaturas está a imagem desgastada do Congresso perante a sociedade

Pelo menos 14 senadores vão disputar o governo de seus estados nas eleições de outubro, segundo levantamento feito pela Agência Brasil. Com mandatos de oito anos, com exceção de João Capiberibe (PSB-AP), que está em seu último ano de mandato, todos estão com vaga garantida no Senado até 2023. Para o analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlam...