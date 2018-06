Política Senador pede convocação de ministro da Fazenda para explicar empréstimo da Caixa ao governo de Goiás Segundo Ronaldo Caiado (DEM), a operação foi ilegal, já que não cumpriu requisitos mínimos estabelecidos em lei, como a nota de capacidade de pagamento definida pela União

O líder do Democratas no Senado, Ronaldo Caiado (DEM), apresentou nesta quarta-feira (20) requerimento de convocação do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e convite do presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, para que prestem esclarecimentos sobre empréstimo concedido pelo banco ao governo do Estado de Goiás. Caiado pede que os dirigentes venham a...