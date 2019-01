Política Senado deve contrariar STF e manter votação secreta Mesa Diretora sinaliza que não vai cumprir liminar do ministro Marco Aurélio, do STF, que determinou voto aberto para a presidência da Casa

O comando do Senado deve manter a eleição secreta para a presidência da Casa, em fevereiro, mesmo depois de o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que o voto seja aberto. A decisão liminar (provisória) do ministro, tomada na véspera do recesso do Judiciário, enfraquece a candidatura de Renan Calheiros (MDB-AL). O senador aparece a...