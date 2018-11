Política Senado dá recados e cobra interlocução de Bolsonaro Após conceder aumento para o Judiciário, parlamentares prorrogaram nesta quinta-feira, 8, incentivos fiscais automotivos; equipe do presidente eleito teme ‘surpresas’ no Orçamento

Sem articulação política com o atual Congresso, o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), sofreu dois revezes no Senado em menos de 24 horas em votações de impacto nas contas públicas. A movimentação foi considerada por senadores como recados ao novo governo. Entre quarta e quinta-feira (dias 7 e 8), foram aprovados o reajuste do Judiciário e do Ministério Público, c...