Política Senado aprova reajuste e salário dos ministros do STF sobe para R$ 39 mil Articulação relâmpago do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), colocou o aumento na pauta da Casa

Após uma articulação relâmpago do presidente do Senado, Eunício Oliveira(MDB-CE), o reajuste de 16,38% nos salários de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) foi aprovado nesta quarta-feira, 7, pelos senadores e segue para sanção presidencial. Com isso, o teto do funcionalismo público passa de R$ 33.763,00 para R$ 39.293,32. O plenário do Sen...