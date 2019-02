Política Senado abre o ano com 16 bancadas partidárias A distribuição dos senadores entre elas mostra uma fragmentação partidária inédita

A 56ª Legislatura do Senado Federal se inicia nesta sexta-feira (1º) com 16 bancadas representadas em Plenário. A distribuição dos senadores entre elas mostra uma fragmentação partidária inédita. As bancadas dos maiores partidos diminui e o número de parlamentares em legendas de médio porte aumentou. A maior bancada ao início de 2019, a do MDB, contará com 13 sen...