Política 'Sempre fomos um órgão de Estado', diz novo presidente do Coaf Roberto Leonel diz que conselho cumpre a lei ao comentar declaração de Jair Bolsonaro sobre caso envolvendo Flávio

O novo presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Roberto Leonel, defendeu a atuação do órgão afirmando que ele age dentro da legalidade ao produzir relatórios de informação sobre movimentações suspeitas e que não é responsável por investigações. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, no gabinete ainda em arrumação, em Brasília...