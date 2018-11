Política Semana é de 'muito trabalho e pouca conversa', diz Onyx Lorenzoni Pela tarde, ele deverá ir ao Centro Cultural Banco do Brasil, local oficial onde a equipe de transição trabalhará até a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro

No seu primeiro dia como ministro extraordinário da Transição de Governo, Onyx Lorenzoni afirmou à imprensa que esta semana é de "muito trabalho e pouca conversa". Ele se reuniu com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, durante a manhã e depois encontrou com técnicos que participarão da transição, em seu gabinete na Câmara dos Deputados. Pela tarde, ele deverá...