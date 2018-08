Política Sem PP, base define chapa com Raquel José Eliton vai à reeleição com outros dois tucanos: a ex-deputada e Marconi Perillo; Lúcia Vânia (PSB) completa a lista

Com chapa quase pura, sem o PP na aliança e com direito a decisão de última hora, a base do governo anunciou ontem, durante convenção do PSDB, sua chapa para disputar o governo. Além do governador José Eliton, o grupo terá como vice a ex-secretária de Educação, Raquel Teixeira, e o ex-governador Marconi Perillo como candidato a senador. Todos do PSDB. A segunda vaga ao Se...