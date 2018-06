Política 'Sem imprensa livre, Justiça e Estado não funcionam bem', diz Cármen Lúcia "Acredito no Brasil em que cada cidadão possa exercer sua liberdade de forma crítica e bem informada", afirmou a ministra

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, afirmou nesta segunda-feira, 11, que sem uma imprensa livre a Justiça e o Estado "não funcionam bem". A fala, que abordou a vigência da Constituição a o papel do jornalismo nas últimas três décadas, abriu o seminário '30 anos sem Censura - A Constituição de 1...