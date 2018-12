Política Sem definição do STF, Temer desiste de editar indulto de Natal Presidente teria tomado esta decisão porque a Corte encerrou o ano sem finalizar o julgamento sobre a validade do indulto natalino assinado em 2017

O presidente Michel Temer desistiu de editar o indulto de Natal deste ano. A informação foi confirmada pela secretaria de comunicação do Palácio do Planalto. O presidente teria tomado esta decisão porque o Supremo Tribunal Federal encerrou o ano sem finalizar o julgamento sobre a validade do indulto natalino assinado por ele no ano passado. As regras estabelecidas pelo ú...