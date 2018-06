Política Sem defesa de Temer, candidatura seria uma “farsa”, diz Moreira

O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, considera que a campanha do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (MDB) ao Palácio do Planalto seria “uma farsa” sem a defesa do legado do presidente Michel Temer - cujo governo tem índices de rejeição acima dos 82%, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada no início do mês. “Isso é estratégia de comunicação. Mas é ...