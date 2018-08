Política Sem consenso, Rede Sustentabilidade em Goiás suspende convenção até domingo Partidários não homologaram decisão do colegiado que definiu apoio a José Eliton na disputa pelo Governo de Goiás

A convenção da Rede Sustentabilidade da noite desta quinta-feira (2) foi suspensa por falta de consenso entre os partidários. Reunião colegiada do Elo, conselho do diretório que vota os rumos da legenda, decidiu na semana passada que o partido apoiaria a candidatura do governador José Eliton (PSDB) à reeleição. Mas a posição não é consenso e não foi homologada pela c...