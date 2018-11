Política Sem compromissos oficiais, Bolsonaro passa o feriado em casa descansando Apesar do clima de calmaria, o dia do presidente eleito começa com pautas críticas

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, dever permanecer nesta quinta-feira (15) em casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com assessores, não há nenhum visita ou saída prevista e o presidente eleito deve aproveitar o feriado para descansar, depois de dois dias de agenda intensa em Brasília. Apesar do clima de calmaria, o dia do presidente eleito começa...