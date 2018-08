Política Sem acordo, oposição fará relatório sem aumento de alíquota Proposta do Paço é elevar a contribuição dos servidores para 12% a partir do ano que vem, até atingir 14% em 2021

Terminou sem acordo a reunião entre o chefe de Gabinete do prefeito, Paulo Ortegal, e representantes dos servidores municipais a respeito do projeto de reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (IPSM). Os sindicatos são contrários ao aumento da alíquota de contribuição dos servidores, atualmente em 11%. A proposta do Paço é que esse porcentual...