Política Sem acordo com PR, Bolsonaro avalia general como vice Anúncio deve ser feito hoje diante da dificuldade em fechar uma aliança com partido do senador Magno Malta, que estava cotado para o posto

O pré-candidato do PSL ao Palácio do Planalto, deputado Jair Bolsonaro (RJ), confirmou o fim das negociações com o PR para uma aliança eleitoral ontem. “Sabíamos que isso poderia ocorrer, mas jamais desistiremos dos nossos ideais”, afirmou Bolsonaro. “Vamos em frente com os oito segundos (de tempo de propaganda eleitoral na TV).” Com o fim das negociações com o PR, Bo...