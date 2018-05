Política Sem Aécio, PSDB mineiro lança Anastasia como pré-candidato ao governo do Estado O evento teve a presença de prefeitos, vereadores do partido e legendas aliadas

Em ato que não teve a participação do senador Aécio Neves, o PSDB lançou nesta segunda-feira, 14, o também senador Antônio Augusto Anastasia como pré-candidato ao governo do Estado nas eleições de outubro. O anúncio foi feito na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Contagem, governada pelo partido. O evento teve a presença de prefeitos, vereadores do partido e l...