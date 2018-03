Segurança pauta discurso de Caiado na Câmara

A ida do senador Ronaldo Caiado (DEM) à Câmara Municipal de Goiânia ontem, atendendo a um convite do seu colega de partido, o vereador Paulo Daher, ganhou contornos eleitorais com as declarações e críticas do senador em assuntos que já estão em evidência para o pleito deste ano. Presente na Casa para convidar seus integrantes a participar de um encontro de lideranças e...