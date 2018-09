Política Segundo turno sem Alckmin já divide alas do PSDB Grupo conservador, que defende apoio a Bolsonaro, diverge dos fundadores da sigla

Diante da dificuldade do ex-governador Geraldo Alckmin, presidenciável do PSDB, de avançar nas pesquisas de intenção de voto, setores do partido já atuam para se aproximar de Jair Bolsonaro e defendem o apoio ao candidato do PSL no segundo turno. Deputados e líderes do PSDB ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo temem que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e...