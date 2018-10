O segundo turno das eleições de 2018 ocorre neste domingo (28) em todo o país. Em Goiânia, a seções abriram normalmente às 8h, horário definido para o começo da votação, que seguirá até às 17h. Eleitores que estiverem na fila das seções poderão votar mesmo excedido o horário.

Em lugares como a escola municipal Itamar Martins Ferreira (foto), eleitores fizeram fila para aguardar a abertura da seção.

Segundo turno

A apuração das urnas começa depois das 19h, quando se encerra a votação no Acre.

Os eleitores que não estiverem com o seu título de eleitor poderão votar se estiverem com documento original com foto. O TSE lançou, este ano, o aplicativo e-Título, que pode ser apresentado junto ao documento oficial, em casos onde não há biometria, ou sozinho, em locais com biometria. No site do TSE há, também, em sua página principal, um local onde o eleitor pode consultar o seu local de votação.

Celulares e outros equipamentos eletrônicos são proibidos nas cabines onde ficam as urnas eletrônicas. O eleitor pode usar camisetas e adesivos com os números de seus candidatos, mas aglomerações de pessoas uniformizadas e distribuição de santinhos, panfletos e adesivos será considerada boca de urna, que configura crime eleitoral.