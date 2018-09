Política Segundo suspeito nega participação no atentado contra Bolsonaro Hugo Bernardo prestou depoimento à Polícia Federal e afirmou não conhecer Adelio Bispo de Oliveira, autor do ataque

Um dos suspeitos da participar do atentado contra o candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, negou ao Estado participação no ataque. Ontem, de um leito no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, em Juiz de Fora, recém-operado e com quatro pinos e uma placa no braço após deslocar a clavícula, Hugo Ricardo Bernardo, de 27 anos, afirmou não conhecer A...